Начальник міліції Одеської області попросив міліціонерів-хабарників піти в бізнес

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю регіонального главку МВС, пославшись на заяву Лорткіпанідзе.

«Особовий склад одеської міліції сприйняв моє призначення позитивно. Я з собою не взяв жодного грузина, всі призначення проводитимуться серед діючих співробітників української міліції», - заявив він.

Лорткіпанідзе акцентує, що вважає себе патріотом України, залишивши свою сім`ю в Грузії, він прийняв українське громадянство і приїхав з метою наведення правопорядку в Одеському регіоні.

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Розуміючи, що жителі Одеської області дивляться з надією на його призначення, начальник главку просить у патріотів допомоги і підтримки, але тільки в рамках чинного законодавства України.

Підлеглим він сказав, що розуміє, як важко жити при такій, як у них, низькій зарплаті, але це не виправдання для хабарників. «Якщо хочете багато грошей - ідіть у бізнес, якщо бажаєте служити - служіть чесно, а не підривайте авторитет працівників міліції», - заявив начальник управління.

Він також звернувся до мешканців Одеси та області: «Не одразу все зміниться, але обіцяю, що я зроблю все, щоб повернути довіру народу до міліції. Не давайте нікому грошей! Якщо такі факти будуть, звертайтеся особисто до мене! Хочу вас запевнити, що всі працівники міліції, які вийдуть за межі закону, будуть покарані».

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Як повідомляв УНІАН, 16 червня міністр МВС Арсен Аваков в Одесі представив нового начальника ГУ МВС області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Лорткіпанідзе у Грузії обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.