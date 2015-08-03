Збільшити бюджет можна шляхом реальної боротьби з корупцією - Яценюк

Про це Арсеній Яценюк заявив 2 серпня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром".

Керівник уряду повідомив про три складових, за допомогою яких можна подолати корупцію.

"Перше – це правоохоронна система і відповідальність за корупційні діяння. Притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини і тих, хто задіяний в корупції.

Друге – це дерегуляція. Іншими словами: чим менше уряд має вплив на бізнес, тим менше необхідно іти до урядових органів і випрошувати ті чи інші довідки, і відповідно платити хабарі за ці дозволи".

Третє – це реальне підвищення соціальних стандартів і зарплати у державному секторі економіки. Тому, що якщо державний чиновник заробляє копійки, але має можливість впливати на економіку чи на громадян через видачу того чи іншого дозволу або ліцензії, він завжди буде зловживати цією можливістю и вимагати хабаря", - зазначив Яценюк.

Читайте такожСуддями-хабарниками займатиметься окремий відділ Антикорупційного бюро

Прем’єр-міністр повідомив, що Кабмін здійснив конкретні кроки на шляху подолання корупції.

"Проголосовано закон про створення Національного антикорупційного бюро. Ми виділили необхідні кошти, щоб до кінця року було найнято 250 антикорупційних детективів. І щоб цей повністю незалежний орган розпочав розслідування корупційних діянь по відношенню до чиновників найвищого рівня", - зазначив він.

Також, прийнято закон про запобігання корупції. "Усі чиновники будуть не просто декларувати свої доходи і статки, але тепер їх декларація буде перевірятися. У тому випадку, якщо вона є недостовірною, введено кримінальну відповідальність – до двох років ув'язнення - за оприлюднення неправдивих даних про свої машини, будинки, активи, інші статки", - заявив глава уряду.

Також Яценюк зазначив, що ухвалено закон про створення національного антикорупційного агентства. "Це превентивний орган, який буде перевіряти декларації державних чиновників. Також він буде перевіряти, яким чином живуть державні чиновники, і чи відповідає те, що написано в декларації тому стилю життя відповідного державного чиновника".

Читайте такожКличко порадив посадовцям перед звітом на Антикорупційній раді покласти в кишеню заяву на звільнення

Окрім цього, в України створено Єдиний державний реєстр, до якого внесені особи що вчинили корупційні правопорушення.

"Вже зараз до нього занесено близько 10 тисяч посадових осіб", - заявив прем'єр.

Яценюк повідомив, що уся інформація про корупційні діяння посадових осіб є відкритою. Через інтернет за прізвищем чиновника можна отримати будь яку інформацію про його статки і майно.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами Яценюка, другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,7 млрд дол буде направлений на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.