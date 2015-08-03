В Раду надійшов висновок КС щодо змін до Конституції

Про це повідомив УНІАН прес-секретар голови ВР Дмитро Столярчук.

Він зазначив, що “найближчим часом” даний висновок КС буде надано депутатам для ознайомлення для пізнішого його розгляду відповідно до норм регламенту ВР.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

Згідно з регламентом Верховної Ради, отриманий висновок КС роздають народним депутатам і направляють президентові України. Після цього парламент попередньо схвалює законопроект (у першому читанні) 226 голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менше ніж 300 голосів парламентаріїв.