Під прикриттям децентралізації Україна перетворюється на президентсько-парламентську республіку - експерт

Про це на своїй сторінці на Facebook пише представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

"В разі прийняття змін до Конституції в такій редакції нам слід визнати, що Україна більше не є парламентсько-президентською республікою, оскільки в нашій державі з'явиться посилена президентська вертикаль влади, яка на відміну від парламенту та Кабміну зможе мати прямий вплив на кожну область і кожну громаду", - пише експерт.

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Він також назвав рішення Конституційного суду щодо змін до Конституції із децентралізації прогнозованим.

"Судді не побачили порушень прав людини у "прокурорських" повноваженнях префектів, так само на думку КСУ не порушує прав людини функція президента зупиняти дію актів голови громади або ради громади. Адже всьому цьому є виправдання - можливі прояви сепаратизму. Хоча насправді, я не думаю, що будь-яка з місцевих рад ні сьогодні, ні після виборів в умовах війни з РФ взагалі наважиться на прийняття рішень, які могли б привести до порушення територіальної цілісності країни. Ми бачимо як СБУ в межах існуючих повноважень попереджає прояви сепаратизму. І їй для цього не потрібні нові права", - додав Володимир Пилипенко.

А також зазначив, що враховуючи наміри залишити за президентом ще й право призначати членів Вищої Ради Юстиції, про що йдеться в проекті змін до Конституції в частині судоустрою, можна із впевненістю говорити про те, що ми й далі рухаємось до зміни форми правління державою.