ОБСЄ підтвердило факти ведення терористами вогню з житлових масивів Донецька - СЦКК

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО з посиланням на керівника української сторони Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі, генерал-майора Андрія Тарана.

Читайте такожРосія агресією проти України порушила більшість принципів ОБСЄ – МЗС

"Ніч з 30 на 31 липня, так само як і 31 липня, загальна безпекова ситуація в «ДНР» - в підконтрольному місті Донецьк і навколо Донецького аеропорту - була напруженою. 30 липня з позиції в центрі Донецька, починаючи з 19.35, Спеціальна моніторингова місія спостерігала 40 вихідних вибухів, класифікованих як вогонь з артилерійських та протиповітряних систем, в 2-5 кілометрах на захід і на південний захід від їхньої позиції", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також нагадали, що протяжність міста Донецька з півночі на південь - 28 км, зі сходу на захід - 55 км.