Росія агресією проти України порушила більшість принципів ОБСЄ – МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України з нагоди 40-ї річниці Гельсінського заключного акту

Нагадується, що 1 серпня 1975 року у м. Гельсінкі (Фінляндія) лідери 35 держав Європи та Північної Америки підписали Заключний Акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі. Попри ідеологічні протиріччя, держави погодили десять фундаментальних принципів співробітництва, спрямованого на забезпечення миру та безпеки на європейському континенті. У розвиток цих зобов’язань на саміті ОБСЄ 2010 року у м.Астана лідери держав-учасниць домовились працювати над побудовою спільного Євроатлантичного та Євразійського безпекового співтовариства.

Читайте такожРосійський "гумконвой" привіз на Донбас сотню тонн шкільних підручників - ОБСЄ

«На жаль, агресія Російської Федерації проти України перекреслила ці амбітні плани та затьмарила відзначення 40-ї річниці Гельсінського заключного акту. Вдавшись до незаконної окупації та анексії АР Крим та м. Севастополя, збройного втручання на Донбасі та викрадення українських громадян, Росія порушила більшість принципів та зобов’язань, закладених в основу ОБСЄ. Серед них – повага до суверенітету та територіальної цілісності, непорушність кордонів, відмова від застосування чи погрози силою, а також добросовісне виконання своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом», - наголошується у заяві.

В МЗС підкреслили, що для України, як і для абсолютної більшості держав-учасниць ОБСЄ, є очевидним, що без відновлення Росією поваги до Гельсінських принципів та виправлення скоєних нею грубих порушень під загрозою опинилися всі напрацювання в рамках НБСЄ/ОБСЄ за 40 років її існування. Під загрозою опинилася безпека і стабільність на всьому просторі.

Українське зовнішньополітичне відомство вкотре закликає Російську Федерацію негайно припинити агресію проти нашої держави, повернутися на шлях виконання принципів Гельсінського заключного акту та норм міжнародного права з тим, щоб уникнути непередбачуваних наслідків для всієї системи європейської безпеки.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях триває антитерористична операція.

За даними експертів ООН, за 15 місяців збройного конфлікту в Україні загинуло майже 7 тисяч осіб, понад 17 тис. постраждали.