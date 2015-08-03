Азаров заявив, що не вірить у вторгнення російських військ на Донбас

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, про яку громадянську війну він каже в Україні, якщо тільки за останній час на її території затримано трьох російських кадрових військових - Олександра Александрова, Євгена Єрофеєва і Володимира Старкова.

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«90 відсотків, за моєю інформацією, у складі ополчення воюють корінні жителі Донецької і Луганської області. Від того, що там хтось, щось витягнув у ЗМІ – перевірено - не перевірено. Я вам відверто кажучи, просто не вірю, елементарно», - сказав Азаров.

«Коли до мене із ЗМІ надходить інформація я, виходячи зі своїх можливостей, перевіряю. Ще не було жодного випадку, аби вона підтвердилась. За рік не було жодного випадку, аби офіційно повідомлення, інформація про російських військовослужбовців у ваших ЗМІ - УНІАН, Укрінформі і так далі підтвердилась», - заявив він.

При цьому він звинуватив усі українські ЗМІ в необ'єктивності.

«Я щодня читаю українські ЗМІ і щораз стан болю і гіркоти настає ... Вдуматися, ви щодня переконуєте народ України, що ополченці Донбасу задля того, аби представити київський режим агресором, обстрілюють свої власні міста. Невже вам самим не соромно і у вас душа не болить за 6,5 тис житлових будинків. Вам ніколи в житті їх не побудувати, ви нічого не побудували», - сказав він.

Азаров вважає, що українські ЗМІ «навіюють і зомбують людей - це Росія агресор».

«ЗМІ України зараз перетворилися, на превеликий жаль, на засоби масової дезінформації. Настане час, коли ви самі себе спитаєте. коли ми обманювали український народ», - сказав Азаров під оплески російських журналістів.

При цьому він закликав читати свою сторінку в Фейсбуку.

«Правда доходить до українських людей, до українців. Зайдіть на мою сторінку у Фейсбук, її вчора відвідало 130 тис людей. Це що? Вони мене ким вважають, якщо вони приходять на мою сторінку і питають. Я щодня веду живе спілкування, приймаю відвідувачів з України, знаю, як до мене ставляться. Є категорія ошуканих людей, які пишуть мені всілякі образи, але значна частина знають і пам'ятають, як вони жили, коли я був прем'єр-міністром», - зазначив Азаров.