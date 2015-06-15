Затриманий російський спецпризначенець Александров хоче перекваліфікувати обвинувачувальну статтю

Про це він повідомив в інтерв'ю "Новой Газете".

"Збираємося перекваліфікувати статтю з тероризму. Терористом я не був, виконував наказ. Я є військовослужбовцем, поки контракт у мене офіційно не закінчився", - сказав Александров.

Статтю будуть перекваліфіковувати на "диверсійні дії", уточнив затриманий.

Читайте такожЗ наказами про звільнення захоплених спецпризначенців не знайомили, терміни контрактів ще не закінчилися - радник ПутінаТакож Александров повідомив, що йому так і не вдалося поговорити з родичами, оскільки вони не відповідають на дзвінки, а дружина вийшла на зв'язок з ним лише раз.

Разом з тим видання відзначає, що знайомий іншого затриманого спецпризначенця Євгена Єрофеєва повідомив журналісту про те, що родичів затриманих ізолювали від зовнішнього світу, також провели відповідну роботу з друзями.

"Родичів ізолювали від зовнішнього світу... З нами теж попрацювали. Більше нічого сказати не можу. Ні про що не шкодую. На цьому все", - цитує видання повідомлення знайомого Єрофеєва.

Раніше УНІАН повідомляв, що Оксана Соколовська, адвокат затриманого на Донбасі російського військового Євгенія Єрофєєва повідомила про підготовку клопотання в суд, щоб консул отримав дозвіл на побачення з її клієнтом.