Лукашенко: Росія наїлася конфліктом в Україні, але я не впевнений, що Київ сам хоче миру

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам, передає Єврорадіо.

«Пройде час, і навіть Донбас буде українським, навіть таким, як хочуть національно орієнтована влада України», - заявив Лукашенко і зазначив, що Крим повернути буде складніше, "майже неможливо".

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Президент Білорусі також вважає, що "в Росії конфліктом в Україні наїлися всі, особливо керівники". Разом з тим він заявив, що не вірить, що "керівництво України хоче, щоб завтра там був мир".

"Треба бути розумнішими і хитрішими, щоб українські прикордонники закрили кордон. Ніхто не забуде це, але з часом все владнається. 30 мільйонів загинули у Другій світовій війні, в обнімку з німцями ходимо. Звичайно, треба багато часу, але треба робити ці кроки", - додав Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН,Олександр Лукашенко вважає, що лідери України та РФ можуть більш активно сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Якщо вже війна, то, напевно, в терміновому порядку повинні були зібратися голови держав, обговорити цю проблему і прийняти якісь заходи, рішення. Не вийде - хоча б в очі сказати все те, що думають один про одного. Поки цього не відбувається", - заявив президент.