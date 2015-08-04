Лукашенко: Жодної інтервенції з території Білорусі в Україну не буде

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам, передає Єврорадіо.

"Коли я зустрічався з Турчиновим, сказав йому, що ніколи цього не станеться. Ніколи з нашої території ніхто не буде атакувати Україну, якщо це не буде суперечити нашим інтересам, або якщо Україна сама нападе на Білорусь. Але такого ніколи не буде", - заявив Лукашенко.

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"Ніякої інтервенції з території Білорусі в Україну не буде", - підкреслив президент.

За словами Лукашенка, на території Білорусі є "дві абсолютно мирні" військові бази РФ.

"База в Барановичах - там напевно 3 чверті наших людей служать. База в Ганцевичах - можна сказати інженерна високотехнологічна станція, яка веде контроль за пуском ракет. Вони можуть атакувати Україну? Ні. У нас є невелика група митників і кілька людей російських прикордонників, оскільки кордону між Росією і Білоруссю немає. Я дав добро, що б їхні спостерігачі могли з нашого відома подивитися. Це десять осіб ", - зазначив Лукашенко.

"Літаки я у них просив:" Дайте або продайте задешево десяток літаків. Чемпіонат світу мені треба в плані безпеки забезпечити. Вони сказали, що можуть 3 літаки дати. Я кажу: "Добре, один ваш льотчик і два наших". Я не знаю, несуть вони зараз чергування чи ні. По-моєму, вони відбули сьогодні. Літаків російських у нас тут немає ", - повідомив журналістам президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко вважає, що лідери України та РФ можуть більш активно сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

"Якщо вже війна, то, напевно, в терміновому порядку повинні були зібратися глави держав, обговорити цю проблему і прийняти якісь заходи, рішення. Не вийде - хоча б в очі сказати все те, що думають один про одного. Поки цього не відбувається", - заявив білоруський лідер.