"Самопоміч" знову відмовляється голосувати за зміни до Конституції щодо децентралізації

Фракція “Самопоміч” не голосуватиме за попереднє схвалення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні фракції її лідер Олег Березюк.

В той же час він наголосив, що офіційного рішення фракції з цього приводу поки що немає. Але оскільки фракція голосувала проти направлення цих змін до Конституційного суду України і з того часу нічого не змінилося, то позиція фракції також не зміниться, додав Березюк.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 липня направила до КС проект змін до Конституції (щодо децентралізації влади) для одержання висновку щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

За це рішення тоді проголосували 288 (за необхідних 226 - УНІАН) із 374 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

31 липня КС оприлюднив висновок щодо законопроекту, визнавши його таким, що відповідає Конституції Україні і не спрямований на ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України.

3 серпня висновок Конституційного суду щодо законопроекту про зміни до Конституції в частині децентралізації надійшов до ВР.

Тепер, згідно з регламентом Верховної Ради, парламент попередньо має схвалити законопроект (у першому читанні) щонайменше 226-ма голосами. Потім на наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш ніж 300 голосів парламентаріїв.