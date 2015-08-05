Президент Польщі заявив про необхідність участі Варшави у мирних переговорах по Україні

Про це заявив новообраний президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польській агенції РАР, пише Європейська правда.

"Вважаю, що в довгостроковій перспективі, якщо ми шукаємо тривалого мирного вирішення, мирні переговори повинні відбуватися в іншому форматі", - сказав він.

"Маю надію, що ці розмови будуть проводитись за участю Польщі та інших сусідів України. Тривалий мир може забезпечити лише широка мирна конференція", - зазначив Дуда.

Читайте такожДуда може вести активнішу політику щодо України - експерт

На його думку, найкращим варіантом вирішення конфлікту було б відновлення старих кордонів, оскільки вони були гарантією європейського порядку. Заморожений конфлікт, за словами президента, може привести до фатальних наслідків.

"Польща має підтримувати Україну по-різному. Я не кажу про фінансову підтримку, а й про допомогу у будівництві державних інститутів", - зазначив Дуда.

При цьому він визнав, що Польща не хотіла б мати поганих стосунків з будь-ким із сусідів, в тому числі з Росією.

"Ситуація дійсно складна. Та ми ніколи не підемо свідомо на погіршення стосунків", - наголосив Дуда.

Як повідомляв УНІАН, раніше Варшава пропонувала "веймарський" формат" переговорів щодо конфлікту в Україні за участі Пoльщі, Німеччини і Франції.