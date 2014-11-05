Польща пропонує новий "веймарський" формат переговорів щодо конфлікту в Україні

Про це Схетина сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Кожна серйозна розмова про майбутнє України та на тему пошуку відповіді, як завершити конфлікт, повинна відбуватися за нашої участі. Розмова без Польщі про Україну - те саме, якби у питанні Лівії, Алжиру, Тунісу, Марокко розмовляти без участі Італії, Франції та Іспанії", - сказав він.

Схетина висловив думку, що українську кризу найкраще врегулювати за участі представників Польщі, Німеччини та Франції.

Читайте такожПутін обрав собі роль лідера приниженої держави замість співпраці - Схетина"Найкраще українські проблеми вирішувати у «веймарському форматі» - Польща, Німеччина та Франція - бо ми маємо найбільше знань та досвіду", - сказав він.

Схетина нагадав, що за ініціативи попереднього міністра закордонних справ РП Радослава Сікорського глави МЗС Німеччини та Франції погодились приїхати до Києва у лютому цього року для проведення переговорів з екс-президентом Віктором Януковичем, а самі переговори закінчились підписанням угоди між владою та опозицією.

"Їм вдалося завершити кровопролиття, коли снайпери стріляли у беззахисних демонстрантів. Вони зупинили ще більшу трагедію, бо Янукович втратив контроль над ситуацією. Це був найбільший успіх Заходу в Україні в цьому році", - сказав Схетина.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року польські ЗМІ та опозиція неодноразово критикували владу за те, що Польща залишилась осторонь переговорів про врегулювання ситуації в Україні.

У вересні президент РП Броніслав Коморовський зазначав, що Польща не повинна нав'язувати Україні свої послуги у питанні відновлення миру на Донбасі.

Після окупації Росією Криму відбулося кілька раундів переговорів у кількох форматах, серед яких, "женевський" - за участі США, ЄС, України та Росії, "нормандський" - за участі Німеччини, Франції, України та Росії, та "мінський" - за участі Росії, України, представників ЄС і ОБСЄ.

На початку вересня у Мінську сторони домовились про припинення бойових дій на Донбасі, але цієї домовленості не виконують контрольовані Росією бойовики, які продовжують атакувати позиції українських військових, та всупереч домовленостям провели так звані «вибори» органів влади самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».