Генпрокуратура офіційно викликала Януковича на допит 11 серпня

Генеральна прокуратура України офіційно викликала екс-президента Віктора Януковича на 11 серпня для проведення слідчих та процесуальних дій.

Відповідна повістка про виклик опублікована в газеті “Урядовий кур'єр”.

Януковича викликають на 11:00 до Генпрокуратури. Він має прийти до начальника відділу ГПУ Юрія Безщасного для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.

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Зокрема, як зазначається в опубліковані повістці, підозрюваний Янукович “відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 11 серпня 2015 року об 11 годині до начальника відділу Генеральної прокуратури України Ю.Безщасного у кабінет № 412 за адресою: місто Київ, вулиця Борисоглібська, 18 для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001178 за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України”.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича.

За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.