Адвокати Януковича вважають незаконним заочне засудження екс-президента - ЗМІ

Про це повідомляє російське агентство РІА Новости з посиланням на заяву адвокатського об'єднання Aver lex, що представляє інтереси Януковича.

"Вчора, 27.07.2015, Печерський районний суд виніс рішення, яким задовольнив клопотання ГПУ про початок процедури заочного засудження В. Ф. Януковича. Це рішення є незаконним, оскільки, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України, процедура заочного засудження може початися тільки проти осіб, які перебувають у міжнародному розшуку", - йдеться у повідомленні.

Також, адвокати заявляють, що "16 липня 2015 року Інтерпол, отримавши обґрунтовані аргументи про політичний характер переслідування В. Ф. Януковича, зняв червону картку із сайту і закрив доступ до файлу для всіх країн-учасниць Інтерполу. Таким чином, В. Ф. Янукович не перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу наразі, і проти нього не могла бути розпочата процедура заочного засудження".

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін сьогодні на прес-конференції заявив про початок процедури заочного засудження шести колишніх високопоставлених чиновників, у тому числі Януковича.

«Рішенням Печерського районного суду від 23.07, від 24.07 і 27.07, тобто вчора, суд визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури щодо Богатирьової, Ігнатова і Януковича, і вже почав процедуру заочного засудження», - додав генпрокурор.

Він зауважив: «Це тільки перший етап нашої роботи, в найближчі терміни буде розглянуто щодо Арбузова, Клименка і Стащенка. Далі будуть й інші».

Також Шокін заявив, що ГПУ найближчим часом повідомить Януковичу про підозру у державній зраді і створенні злочинного угруповання.

«На сьогодні вже розроблено і практично завершене повідомлення про підозру щодо Януковича та інших за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 – створення злочинної організації, ст. 364 – зловживання владою і ст. 111, яка передбачає державну зраду. Найближчим часом це повідомлення про підозру буде вручено Януковичу та іншим його поплічникам», - сказав Шокін.