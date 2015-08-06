Порошенко підписав закон про місцеві вибори

Про це заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук сказав на брифінгу в Києві.

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За словами Віталія Ковальчука, на цих виборах (25 жовтня) буде "протестована" нова виборча система, яка раніше в Україні ніколи не застосовувалася.

Як сказав Віталій Ковальчук, вибори "мають бути змаганням програм, ідей, та особистостей, а не гаманців".

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори. За нього проголосували 257 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі.