Порошенко підписав закон про місцеві вибори
13:58, 06 серпня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко підписав закон "про місцеві вибори".
Закон про місцеві вибори підписано / Фото УНИАН
Про це заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук сказав на брифінгу в Києві.
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За словами Віталія Ковальчука, на цих виборах (25 жовтня) буде "протестована" нова виборча система, яка раніше в Україні ніколи не застосовувалася.
Як сказав Віталій Ковальчук, вибори "мають бути змаганням програм, ідей, та особистостей, а не гаманців".
Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори. За нього проголосували 257 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі.
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