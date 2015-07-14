Рада ухвалила закон про місцеві вибори: проведуть 25 жовтня без Донецька і Луганська

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 257 народних депутатів із 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, досягнуто домовленості вилучити з переліку суб'єктів виборчого процесу блоки та встановлено норму щодо закріплення у так званій закритій частині виборчого списку по одному лідеру виборчого списку.

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Крім того, у прикінцевих і перехідних положеннях зазначається, що чергові місцеві вибори депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів районних, міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на території Криму, а також депутатів обласних рад окремих районних і районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, сільських голів та рад об'єднаних громад на території Донецької і Луганської областей, призначені на 25 жовтня 2015 року, не проводяться у зв'язку зі здійсненням Російською Федерацією тимчасової окупації та збройної агресії проти України та неможливістю забезпечення дотримання стандартів ОБСЄ щодо проведення виборів.

Окрім того передбачено, що перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких не проводяться чергові місцеві вибори, призначені на 25 жовтня, визначається Верховною Радою у постанові про призначення відповідних чергових місцевих виборів.

Князевич також зазначив, що погоджено було, що порядок використання політичної реклами на місцевих виборах буде встановлено окремим законом.

За словами Князевича, профільним комітетом підтримана пропозиція ради коаліції про те, щоб передбачити у законі механізм відкликання депутата.

Князевич зауважив, що в чинному законі про статус депутатів місцевих рад є механізм відкликання депутатів місцевих рад, проте це "мертвий" механізм. Так, пропонується внести зміни до відповідного закону та передбачити можливість дострокового припинення повноважень "за рішенням вищого керівного органу політичної партії, обраного за виборчим списком депутатів місцевих рад, за народною ініціативою".

"Внаслідок збирання ініціативною групою підписів за таку пропозицію у кількості: у багатомандатному окрузі більше виборчої квоти, в одномандатному - більше половини кількості виборців, які взяли участь у відповідних місцевих виборах у відповідному одномандатному виборчому окрузі", - сказав депутат.

Якщо відповідний кандидат у депутати був висунутий місцевою організацією партії, рішення про відкликання депутата за народною ініціативою приймається з'їздом відповідної партії, який має ухвалити рішення про заміну депутата.

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Такий механізм застосовується також для сільських, селищних, міських голів.

Серед іншого, Князевич, зокрема зазначив, що з метою належної реалізації повноважень ЦВК щодо формування складу територіальних виборчих комісій, збільшено строк їх формування з одночасним збереженням строку початку висування та реєстрації кандидатів, - з 3 до 5 днів.

Згідно з текстом законопроекту до другого читання, місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими. Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів.

Перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост призначаються Центральною виборчою комісією в десятиденний термін після отримання звернення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської, Севастопольської міської ради.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної сільської, селищної територіальної громади.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій з закріпленням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що співпадає з територією відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" об’єднаної міської територіальної громади.

Вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що співпадає відповідно з територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією об’єднаної міської громади.

Вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської, селищної громади, територія міста.

Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади.

Встановлюється, що не може бути суб'єктом виборчого процесу: місцева організація партії, щодо якої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення про невідповідність її або партії в цілому діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Законом визначається, що загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців: 1) до 1 тисячі виборців - 16 депутатів; 2) від 1 тисячі до 3 тисяч виборців - 20 депутатів; 3) від 3 тисяч до 5 тисяч виборців - 30 депутатів; 4) від 5 тисяч до 20 тисяч виборців - 36 депутатів; 5) від 20 тисяч до 50 тисяч виборців - 46 депутатів; 6) від 50 тисяч до 100 тисяч виборців - 50 депутатів; 7) від 100 тисяч до 250 тисяч виборців - 60 депутатів; 8) від 250 тисяч до 500 тисяч виборців - 76 депутатів; 9) від 500 тисяч до 1 мільйона виборців - 90 депутатів; 10) від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців - 110 депутатів; 11) понад 2 мільйони виборців - 120 депутатів.

Визначається, що загальна кількість територіальних виборчих округів, які утворюються на території багатомандатного виборчого округу, дорівнює загальному складу відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради, що визначається відповідно до частин третьої, четвертої статті 16 цього Закону та частини першої цієї статті.

Назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в порядку черговості, визначеної шляхом жеребкування.

Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації партій.

Кандидати в депутати, включені до виборчого списку від місцевої організації партії, за яку подали свої голоси виборці у кількості, меншій, ніж виборча квота, права на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі не мають.

Результатом виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі є визначення в порядку черговості кандидатів у депутати від місцевих організацій партій осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій в кількості депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями партій.

Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку від місцевої організації партії, яка відповідно до частини третьої цієї статті має право на участь у розподілі депутатських мандатів у цьому окрузі, визначається рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальної виборчої комісії на підставі протоколів про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів шляхом формування та затвердження виборчого списку місцевої організації партії.

У зазначеному виборчому списку місцевої організації партії кандидати у депутати (крім кандидаті у депутати, які не закріплені за територіальними виборчими округами) розташовуються в порядку зменшення відсотку голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партію у територіальних виборчих округах, за якими були закріплені кандидати, від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації партій у відповідних територіальних виборчих округах. У разі, якщо отримані відсотки є рівними у кількох кандидатів у депутати, вони розміщуються у виборчому списку в порядку зменшення кількості голосів виборців поданих за місцеву партійну організацію.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.

У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.