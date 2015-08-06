ГПУ назвала кількість кримінальних справ проти Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

«Навіть 5 виходить: «Межигір’я», Сухолуччя, злочини на Майдані, злочинна організація, «Укртелеком», - заявив він.

«У справі щодо «Укртелекому» Януковичу інкримінується те, що він своєю візою зобов’язав Кабінет міністрів виділити кошти на створення виділеної спеціальної телекомунікаційної лінії спецзв’язку для органів державної влади, створення і фінансування якої за договором про приватизацію «Укртелекома» було покладено на юридичну особу, яка приватизовувала цю компанію. Та юридична особа зобов’язана була створити цю лінію, але не фінансувала її створення, а поклала це фінансування на державу», - поінформував Горбатюк.

«Справа щодо «Укртелекому» на даний час єдина, щодо якої його оголошено у міжнародний розшук, що є, згідно із законодавством, підставою для звернення до суду з клопотанням про початок заочного провадження», - зазначив Горбатюк, додавши, що Януковичу інкримінують ч.5 ст. 191 ККУ, заволодіння коштами державного бюджету, якою передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

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«Крім того, колишньому президенту повідомлено про підозру у причетності до злочинів під час Майдану (це організація перевищення працівниками правоохоронних органів своїх повноважень, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі загибелі людей). В цьому кримінальному провадженні Інтерпол відмовив в оголошенні у розшук, вбачаючи ознаки політичних переслідувань», - зауважив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Також Янукович підозрюється у створенні злочинної організації. Крім того, Януковичу оголошено про підозру в організації заволодінні лісовими угіддями Сухолуччя, а також будівлями із землею резиденції «Межигір’я».