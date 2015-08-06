Міністр юстиції вважає, що на місцевому рівні відбувається саботаж люстрації

Про це сьогодні він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН під час візиту до Хмельницького.

“Керівники обласного рівня до кінця не усвідомлюють того, що, прикриваючи того чи іншого чиновника, вони несуть персональну відповідальність. Сподіваюся, що це питання буде врегульоване восени – до парламенту направили зміни до закону про очищення влади, які передбачають кримінальну відповідальність посадовців за покривання у не проведенні люстрації”, - пояснив Петренко.

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Міністр закликав громадських активістів та журналістів сигналізувати до Громадської люстраційної ради при Мін’юсті про факти ігнорування автоматичної люстрації.

“Тоді ми ініціюватимемо питання перед вищим керівництвом, яке зобов’язане звільнити підзвітного керівника”, - сказав він.

В цілому Петренко задоволений результатами люстрації в органах влади України, уточнивши, що сьогодні “наближене оточення до колишнього президента Віктора Януковича не зможе реалізувати свої плани з реваншу влади, що тепер літають у їхніх головах”.

Міністр юстиції додав, що за останній рік під люстрації потрапили понад 2 тис. чиновників різних рівнів.