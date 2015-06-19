Венеціанська комісія визнала право України на люстрацію - Петренко

Про це заявив сьогодні міністр юстиції України Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін’юсту.

Сьогодні після засідання Венеціанської комісії міністр юстиції України зауважив, що експерти Венеціанської комісії «підтвердили право Української держави очистити свої лави від посадовців часів Януковича».

«Венеційська комісія підтвердила право української держави проводити очищення влади від тих осіб, які були причетні до узурпації влади Януковичем. В остаточному висновку цього органу зазначено, що Закон про очищення влади не суперечить і цілком відповідає міжнародним стандартам і резолюціям Ради Європи», - наголосив міністр.

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При цьому він зазначив, що люстраційні процеси в Україні не порушують права людини, адже демократична держава вправі вимагати від держслужбовців, щоб їхня професійна діяльність відповідала конституційним принципам.

«Технічні зауваження, які були зроблені щодо майнової люстраційної перевірки і порядку функціонування незалежного антикорупційного органу будуть враховані української владою при доопрацюванні змін до Закону про очищення влади в парламенті», - резюмував Павло Петренко.

Як повідомили у прес-службі, в остаточному висновку Комісії зазначено, що очищення влади відрізняється від люстрації в інших країнах ширшою сферою застосування, оскільки її метою є захист суспільства від осіб, які через свою поведінку в минулому, причетність до широкомасштабної корупції, можуть завдати шкоди демократії в Україні.

«Венеціанська комісія підтримала позицію України, що відповідно до концепції «демократії, здатної захистити себе», держава має право самостійно визначати вимоги доступу до державної служби до тих осіб, які показали себе неефективно, та відсторонити від доступу до державних посад тих осіб, які можуть становити загрозу демократичній системі», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «у висновку слушно зауважено, що люстрація не повинна поширюватись на виборні посади». «Закон не забороняє таким особам обиратися, а вводить зобов'язання інформувати виборців, чи підпадають вони під критерії очищення влади. Схожа практика була застосована у Польщі», - повідомили у Мін’юсті і додали, що Венеціанська комісія зазначає, що такий порядок не буде суперечити міжнародним стандартам.