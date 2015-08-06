Клімкін: Завдання України - переконати і відвоювати людей Донбасу

Про це він сказав сьогодні, 6 серпня, в інтерв’ю "5 каналу".

"Донбас – це не тільки географічна територія. Донбас – це, насправді, люди. Які, на жаль, перебувають під шаленим впливом російської пропаганди і яким потрібно пояснити, що шлях уперед для них – це Україна, і це європейська Україна", - зазначив Клімкін.

Зі слів голови МЗС, останні події в Росії, зокрема, спалювання санкційної продукції, нагадують "паралельну реальність".

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"Але люди перебувають під цією паралельною реальністю цілодобово. 24 години на добу. Тому саме їм ми маємо пояснити, яким чином вони будуть іти разом з нами. Іти в рамках єдиної України, і йти до Європи. Якщо ми це не пояснимо – ми не завоюємо людей. Якщо ми не відвоюємо людей, говорити про те, що Донбас буде почувати себе таким, що має йти разом з усією Україною, буде просто важко. У цьому й полягає завдання", - додав міністр закордонних справ України.

Крім того він сьогодні заявив, що Росія не має жодного інтересу до реальної деескалації конфлікту на Донбасі.