"Відроджуйся, Росія!": житель Нижньовартовська спалив у дворі шматок сиру і свинини (відео)

Сюжет так і називається «Про спалювання». У відео чоловік нарікає на те, що, на жаль, у місті немає пересувних крематоріїв і доводиться все робити ручним методом. «А був би такий спалювач продуктів, як було б здорово», – говорить він. І додає: «У мене дуже мало грошей, я б це все і сам з'їв. Але виділив, купив це, щоб спалити, тому що я підтримую [уряд], і ми піднімемо Росію коли-небудь з колін», передає Знак.

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Для своєї акції він придбав шматок свинини, яку підписав «Jamon» і сир «Сіртакі» для салатів. «Виявляється, він зроблений у Франції. Як він потрапив сюди, я не знаю. Але смачний. Ви не дивіться, що він розкритий, там є трохи. Просто в процесі підготовки до зйомок з'їли половину. Ну, смачний. Я його більше не буду», – говорить автор програми.

Далі він змочив продукти рідиною для розпалювання вугілля і підпалив. Ролик закінчується словами «Відроджуйся, Росія!».

В одній із соціальних мереж, де викладений ролик, городяни обговорюють: чи зрозуміє народ такий тонкий троллінг або прийме його за чисту монету.