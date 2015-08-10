ЦВК просить депутатів терміново визначити ряд міст на Донбасі, де вибори не відбудуться

Центральна виборча комісія просить Верховну Раду невідкладно визначити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких чергові вибори депутатів обласних, окремих районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних, міських голів та рад об’єднаних територіальних громад на території Донецької і Луганської областей 25 жовтня 2015 року не проводитимуться.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відповідне звернення прийнято сьогодні під час чергового засідання ЦВК.

Читайте такожУ "ДНР" відмовляються визнавати закон про місцеві вибори

В ЦВК пояснюють, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що, відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про місцеві вибори", чергові місцеві вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів Севастопольської міської ради, депутатів районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на території АР Крим, а також депутатів обласних рад, окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних, сільських голів та рад об’єднаних громад на території Донецької і Луганської областей, призначені на 25 жовтня 2015 року, не проводяться у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією тимчасової окупації та збройної агресії проти України та неможливістю забезпечення дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. При цьому перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року, визначається Верховною Радою в постанові про призначення місцевих виборів.

Проте постанова ВР від 17 липня 2015 року "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році", прийнята до набрання законом чинності, вказаного переліку не містить.

При цьому ЦВК зауважила, що згідно з частиною першою статті 15 закону, виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів, тобто 5 вересня 2015 року. Таким чином, ще до початку виборчого процесу у відповідних суб’єктів виникають права та обов’язки на здійснення передбачених законом у встановлені ним строки дій щодо організації підготовки та проведення відповідних виборів та визначення обсягів коштів державного бюджету України, необхідних для проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Читайте такожЖебрівський проситиме ЦВК перенести вибори в Донецькій області на 2017 рік

Як підкреслили в ЦВК, невизначення найближчим часом Верховною Радою переліку адміністративно-територіальних одиниць на території Донецької та Луганської областей, у яких чергові місцеві вибори 25 жовтня не проводяться, створює ризик для належного та своєчасного здійснення передбачених законом процедур з організації підготовки та проведення місцевих виборів на відповідних територіях.

Як повідомлялося, 17 липня ВР призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня за винятком окупованих територій анексованого Росією Криму, Донецької та Луганської областей.