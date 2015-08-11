Апеляційний суд переніс на завтра розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, в ухвалі суду зазначається, що Подольський не буде присутнім на розгляді скарги, поки сторони - учасниці процесу не завершать подання до суду своїх клопотань.

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Після цього Подольський зможе брати участь у розгляді скарги.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Апеляційний суд Києва за неповагу до суду двічі оштрафував Подольського на 1,5 тис грн.

Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на вирок Пукачу, засудженому за довічного ув'язнення за вбивство у вересні 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе.