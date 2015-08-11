Потерпілого у справі Пукача журналіста знову оштрафували на 1,5 тисячі за неповагу до суду

Журналіста Олексія Подольського, який фігурує у справі Пукача як потерпілий, за неповагу до суду вдруге оштрафовано на 1,5 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні в судовому засіданні головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій.

У відповідь на це рішення Подольський знову відмовився приймати рішення від судового розпорядника, вихопив його з рук, зім'яв і кинув у бік суддів.

Крім того Подольський заявив, що він сплатить штраф, коли збере гроші.

“Я скажу, де я візьму гроші, я стану під адміністрацію Порошенка і закликаю людей, друзів, знайомих або приходили і по гривні, по копійці мені здавали”, - заявив він.

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Наразі він продовжує вигукувати образи в бік суду, який намагається його заспокоїти.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Подольського, який є потерпілим у справі про вбивство журналіста Гергія Гонгадзе під час засідання Апеляційного суду Києва щодо розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженого до довічного ув'язнення, за неповагу до суду оштрафовано на 1,5 тис грн.

Відповідну ухвалу оголосив сьогодні на судовому засіданні головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій, задовольнивши таким чином відповідне клопотання захисника Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко.

У свою чергу Подольський відмовився брати від судового розпорядника ухвалу суду і продовжував порушувати порядок на судовому засіданні, вигукуючи на адресу суддів образливі слова, зокрема, називаючи їх “шахраями в мантії”, “фальсифікаторами” тощо.