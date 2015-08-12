Україна напрацювала чотири судових позови проти Росії - Мін'юст

Про це в ефірі 5 каналу заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

"Україна напрацювала вже чотири позови проти Росії. Нагадаємо, Європейський суд всього знає 16 міждержавних позовів. Грузія подавала проти Росії три позови. Перший український позов вже містив згадки про Донбас", - каже Севостьянова.

За її словами, багато позовів виникло тому, що сам Євросуд вирішив перейти до розгляду першого позову проти РФ.

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"Ми писали позов як хронологію війни, починаючи з 13 березня – і до вересня минулого року. Тоді Євросуд запропонував почати розгляд першої справи, а всі наступні звинувачення викладати в нових справах. Російська Федерація продовжила термін розгляду заяви по двох позовах, які ми надали РФ в березні. У вересні вони мають озвучити свою позицію", - твердить заступник чільника Мін'юсту.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна найближчим часом направить до Європейського суду з прав людини вже четвертий позов проти Росії. «Я хочу анонсувати подачу Україною 4 міждержавної заяви проти РФ до Європейського суду з прав людини. Загалом за всю історію роботи Європейського суду було подано 16 заяв», - зазначив міністр юстиції Павло Петренко.