У Мін'юсті анонсували подачу до ЄСПЛ найближчим часом четвертого позову проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні під час круглого столу в Києві.

«Я хочу анонсувати подачу Україною 4 міждержавної заяви проти РФ до Європейського суду з прав людини. Загалом за всю історію роботи Європейського суду було подано 16 заяв», - зазначив він.

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Відомо, що за останній рік Європейський суд щодо подій, які відбулися в Україні із захоплення Криму, із Донбасу вже прийняв три заяви від Києва проти Росії.

"Зараз готова 4 заява, і ми протягом наступного тижня закінчимо оформлення доказової бази", - додав Петренко.

«У цій заяві мова йде про нові факти порушень прав людини на території Криму, у першу чергу прав кримських татар, які там проживають, які потерпають від переслідувань з боку окупаційної влади», - зауважив міністр.

«Ми ставимо питання перед Європейським судом про наявність політичних мотивів переслідувань наших українських громадян на території Криму окупаційними органами влади. Мова йде також про українських активістів», - повідомив Петренко.

За його словами, друга частина позову стосується порушення виборчих прав українських громадян. «Ви знаєте, що багато українських громадян, які проживають на окупованій території, не змогли скористатися своїм конституційним правом повноцінно взяти участь у виборах до Верховної Ради, які відбулися в минулому році. Ми маємо багато заяв від потерпілих, багато доказової бази», - сказав Петренко.

Він висловив сподівання, що четверта справа «Україна проти Росії» буде прийнята до провадження ЄСПЛ і максимально швидко буде розглянута цією міжнародною інституцією.