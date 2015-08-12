Україна та Білорусь хочуть активізувати облаштування кордонів

Україна і Білорусь мають намір активізувати облаштування кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявили міністри закордонних справ двох країн Павло Клімкін та Володимир Макей.

«Що стосується облаштування кордону, то процес поступовий. Конкретну дату сказати складно, оскільки облаштування кордону - це складний процес», - сказав глава МЗС Білорусі Макей.

За його словами, на це знадобиться, як мінімум, кілька найближчих років. Макей зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив чітке завдання щодо облаштування кордону з усіма країнами-сусідами.

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«Ми сподіваємося, що цього року просунемося в плані демаркації кордону з Україною. У нас заплановано на 2014-2015 роки облаштувати близько 580 км. Переважна частина роботи вже виконана», - сказав Макей.

Він зазначив, що з урахуванням складної фінансово-економічної ситуації в Україні та Білорусі «було б непогано, якби наші європейські партнери надали в цьому сприяння».

У свою чергу, Клімкін зазначив, що це буде європейський кордон, який у жодному разі не розділятиме українців і білорусів, які їздять один до одного в гості. «Це не буде перешкодою для міжлюдських контактів. Ми робимо саме європейський зразок цього кордону, ми послідовно працюємо», - сказав Клімкін.

За словами міністра, кінцеву дату закінчення процесу назвати сьогодні не можна, оскільки деякі ділянки кордону проходять болотистими місцями, і потрібно ще зрозуміти, скільки додатково фінансів потрібно.