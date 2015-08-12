У Росії підтвердили участь у тристоронніх переговорах щодо Асоціації Україна-ЄС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського відомства.

«Улюкаєв візьме участь у чергових тристоронніх консультаціях на міністерському рівні Росія-Україна-ЄС щодо практичного вирішення російських занепокоєностей, що виникають у зв'язку з імплементацією торговельно-економічної частини угоди про асоціацію ЄС-Україна у різних сферах», - йдеться у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, чергові консультації між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо зони вільної торгівлі відбудуться у вересні.

«Я поінформував Володимира Володимировича (Макея – главу МЗС Білорусі) про те, яким чином відбулися консультації разом з Європейською комісією, Російською Федерацією щодо російських претензій нібито про можливість негативного впливу в реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на російський бізнес. Такі консультації повинні відбутися у вересні на міністерському рівні», - сказав Клімкін.

«Ці консультації повинні використовуватись не для надуманих звинувачень і махінацій зі статистикою та інформацією, а для підходу, яким чином проходить співробітництво в різних форматах», - додав Клімкін.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року після проведення президентських виборів.

Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відтермінування запровадження відповідного положення угоди до 31 грудня 2015 року.

5 серпня в Генеральному директораті Єврокомісії з питань торгівлі повідомили, що тристоронні консультації України, ЄС та РФ на рівні міністрів щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі заплановано на 7 вересня.