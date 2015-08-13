Шокін встановив новий розподіл обов’язків між заступниками

Про це УНІАН повідомили в Управлінні організаційного забезпечення Генеральної прокуратури України (ГПУ). "З метою оптимізації роботи Генеральної прокуратури України змінено її структуру. У зв’язку з цим генеральний прокурор Віктор Шокін своїм наказом встановив новий розподіл функціональних обов’язків між керівництвом ГПУ", - йдеться в повідомленні.

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Відтепер весь комплекс питань щодо запобігання та протидії корупції, розслідування злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в державі, покладено на заступника генерального прокурора Віталія Каська.

Заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе продовжуватиме займатися питаннями реформування органів прокуратури і розслідування кримінальних проваджень стосовно працівників прокуратури.

Питаннями підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах опікуватиметься, серед іншого, заступник генерального прокурора Олег Заліско, поінформували в ГПУ.

Генеральний прокурор залишив за собою загальне керівництво відомством, питання організаційного правового забезпечення, кадрової роботи, внутрішньої безпеки та зв’язків зі ЗМІ, зазначається в повідомленні.