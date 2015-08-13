Сакварелідзе упевнений у неможливості зриву конкурсу на посади керівників місцевих прокуратур

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

"Я не думаю, що зрив буде. У реформи (органів прокуратури) є велика підтримка, і я думаю, що ні одному чиновнику не вдасться зупинити цей процес", - сказав Сакварелідзе.

Він зазначив: "Не сумніваюся, що процес ми запустимо з 15 серпня, і я думаю, в грудні ми його завершимо".

Сакварелідзе визнав, що в ході відбору з'явиться чимала кількість незадоволених результатами, адже з більш ніж 2,5 тис. кандидатів на керівні посади будуть відібрані близько 700.

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Як підкреслив Сакварелідзе, деякі технічні проблеми, що виникли при підготовці тестів, вже усунуті.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в. о. генпрокурора Юрій Севрук заявив, що тести на проведення конкурсу по заміщенню посад прокурорів місцевих прокуратур повинні бути доопрацьовані до 25 серпня і через два тижні після публікації їх на сайті має відбутися безпосередньо тестування.

Севрук повідомив, що виконавці підготовки тестових завдань відбиралися не прозоро, а на підставі "усних домовленостей", їх професійний рівень невідомий. До розробки тестових завдань не притягувався жоден із провіднийх юридичних вузів країни. Тестові завдання отримали вкрай низьку оцінку за результатами їх опрацювання в Національній академії прокуратури України.

Генеральна прокуратура поки не має жодних договірних відносин з виконавцями тестових завдань і не володіє авторськими правами на них. Крім того, в результаті службового розслідування встановлено, що не закінчені роботи по установці модуля онлайн-тестування, заявив Севрук.

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У свою чергу в Посольстві США в Україні зазначили, що тести на проведення конкурсу по заміщенню посад прокурорів місцевих прокуратур відповідають міжнародним стандартам.

У посольстві підкреслили, що на прохання США та інші міжнародні донори надали фінансування Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) для розробки таких тестів. "OECD є міжнародно визнаним авторитетом в реформи та боротьбу з корупцією. Наш внесок входив у суму 200 тис. доларів, які ми надали OECD для розробки цього іспиту і на інші антикорупційні ініціативи", - йдеться в коментарі.

"Тести складені чесно і відповідають міжнародним стандартам. Дуже важливо, щоб українські прокурори вибиралися в ході об'єктивного процесу, заснованого на професійних якостях", - зазначили в посольстві.