В Генуї проходить закрите судове засідання у справі екс-нардепа Маркова - депутат

Про це на свої сторінці у Facebook пише народний депатут РПЛ Андрій Лозовий.

"Почалося судове засідання у справі екс-регіонала Ігоря Маркова. Засідання проходить в Палаці юстиції Генуї в закритому режимі. Не пустили ні українського консула, ні інших дипломатів, ні народних депутатів від Радикальної партії Ляшка. Лише суддя, прокурор, адвокат і сам Марков. На жаль, таке італійське законодавство", - пише нардеп.

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За його даними, сьогодні питання екстрадиції розглядатися не буде.

"Екстрадицію розглянуть на наступному засіданні, сьогодні ж - його дату, а також міру запобіжного заходу для Маркова. Ймовірні варіанти два: лишиться під вартою або домашній арешт", - припустив Лозовий.

Почалося судове засідання у справі екс-регіонала Ігоря Маркова. Засідання проходить в Палаці юстиції Генуї в закритому р... Posted by Андрій Лозовий on 14 августа 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, члена прокремлівського так званого "Комітету порятунку України", колишнього народного депутата Маркова затримала поліція в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня. У Маркова були при собі російський та український паспорти.

Довідка УНІАН. Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

В жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

В грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук.