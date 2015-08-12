МВС підтвердило затримання в Італії одіозного екс-нардепа Маркова

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України.

“У місті Сан-Ремо на вимогу українського бюро Інтерполу затримали Ігоря Маркова. Генпрокуратура готує документи для його екстрадиції", - зазначили в МВС.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що екс-депутата Маркова Інтерпол затримав на курорті в Італії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада позбавила Маркова мандата народного депутата 20 вересня 2013 року. Йому інкримінували організацію та побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

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У жовтні 2013 року Печерський райсуд Києва заарештував Маркова на два місяці.

25 лютого 2014 року Приморський районний суд Одеси змінив запобіжний захід Маркову, випустивши його з Одеського СІЗО.

У грудні 2014 року МВС України оголосило Маркова в розшук. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із завданням тілесних ушкоджень). Марков зник з поля зору правоохоронців 4 листопада 2014 року.