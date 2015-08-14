Суд переніс на 25 серпня розгляд скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні суд прийняв рішення направити до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріали для перевірки інформації щодо порушення адвокатом Пукача Григорієм Давиденком адвокатської етики в частині перешкоджання судовому процесу.

Також суд просить адвокатську кваліфікаційну комісію розглянути питання про призначення Пукачу на час хвороби Давиденка, який сьогодні був відсутній на судовому засіданні, нового адвоката.

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Враховуючи викладене, суд і оголосив перерву в засіданні до 25 серпня.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва неодноразово переносив засідання у справі з розгляду скарги на вирок Пукачу через неявку адвоката Демиденка.

Сьогодні в суді були оголошені матеріали, які на запит надійшли з лікарні, де лікувався Демиденко. З цих матеріалів випливає, що у лікарні адвокат перебував лише один раз, а всі інші дати були вписані в довідку, яку захисник надав суду, сторонньою особою.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.