Матеріали справи Пукача розсекретять до 2 червня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на судовому засіданні оголосив головуючий судової колегії суддя Степан Гладій.

Крім того, суд зобов'язав керівників вказаних відомств вжити заходів реагування з приводу того, що комісія ще не почала роботу.

Також суд зобов'язав Пукача завершити ознайомлення з матеріалами справи протягом 5 діб.

У зв'язку з цим у судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 4 червня.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський.

24 листопада 2014 року Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія МВС зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача. Також Генпрокуратура переглянула гриф секретності 227 матеріальних носіїв у справі Пукача. Розсекречення матеріалів судового процесу над Пукачем у Печерському районному суді Києва триває.