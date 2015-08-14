Порошенко вніс до Ради законопроекти про реформу системи виконання судових рішень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законопроекти «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» передбачають впровадження комбінованої системи виконання рішень шляхом модернізації служби державних виконавців та запровадження інституту приватних виконавців, що є новелою в українському законодавстві, визначають основи організації та діяльності з примусового виконання рішень державними та приватними виконавцями, їх завдання та правовий статус тощо, йдеться в повідомленні.

В проекті закону «Про виконавче провадження» реалізовано якісно нові процедурні механізми виконання рішень, інформують в прес-службі. Так, законопроект передбачає формування відкритого Єдиного реєстру боржників, запроваджує автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, оптимізує строки проведення виконавчих дій, посилює відповідальність боржника у виконавчому провадженні, істотно підвищує розміри штрафів, що накладаються виконавцем, визначає перелік питань, що не можуть виконуватися приватними виконавцями тощо.

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Також впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особи права на справедливий суд, оскільки виконання судового рішення є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Коментуючи внесення зазначених законопроектів, заступник глави Адміністрації президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов зазначив: «Забезпечення своєчасного примусового виконання судових рішень та рішень інших органів, підвищення ефективності виконавчого провадження та реорганізація системи виконання судових рішень є одним з пріоритетних завдань в рамках реалізації судової реформи, адже сьогодні частка реального виконання судових рішень є надзвичайно низькою. Внесений до Верховної Ради пакет законопроектів, розроблений спільно народними депутатами, експертами Міністерства юстиції України та Ради з питань судової реформи, спрямований на виправлення цієї ситуації та виконання зобов’язань держави щодо забезпечення права кожного на справедливий суд».

Проекти закону «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та проект закону про внесення зміни до Податкового кодексу України зареєстровані у парламенті за номерами 2506а, 2507а, 2508а відповідно.

Законопроекти були розроблені спільно рядом народних депутатів, експертами Міністерства юстиції України та членами Ради з питань судової реформи, яка є консультативно-дорадчим органом при президентові України, з метою комплексного реформування сфери виконання судових рішень і рішень інших органів та на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, затвердженої указом президента України від 20 травня 2015 року № 276, відзначили в прес-службі.