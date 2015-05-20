Порошенко схвалив стратегію реформування судоустрою на 2015-2020 роки
18:46, 20 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки".
Указ набирає чинності з дня його опублікування / m.knews.kg
Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Указ передбачає схвалення Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та взяття до відома схваленого Радою з питань судової реформи Плану дій щодо реалізації положень стратегії.
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Кабінету міністрів доручено визначити механізм впровадження плану дій та інформувати щорічно, до 1 квітня, про стан виконання плану.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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