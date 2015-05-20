Порошенко схвалив стратегію реформування судоустрою на 2015-2020 роки

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Указ передбачає схвалення Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та взяття до відома схваленого Радою з питань судової реформи Плану дій щодо реалізації положень стратегії.

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Кабінету міністрів доручено визначити механізм впровадження плану дій та інформувати щорічно, до 1 квітня, про стан виконання плану.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.