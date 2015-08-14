Литва є відданим союзником України у відновленні її суверенітету – Лінкявічюс
Литва є відданим союзником України у відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.
Про це сказав міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс під час переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Одесі, повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України.
Литва також продовжить надавати експертну допомогу з метою проведення системних реформ в Україні, зазначив він.
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Клімкін поінформував Лінкявічюса про ситуацію на сході України та кроки України з виконання Мінських домовленостей, а також про хід реформ, зокрема в частині запровадження антикорупційного пакету, конституційних змін та децентралізації влади.
Міністри також обговорили перспективи взаємодії двох держав у рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження безвізового режиму для українських громадян.
Лінкявічюс підтвердив намір Литви сприяти у реалізації Україною політики європейської інтеграції.
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Як повідомляв УНІАН раніше, Лінас Лінкявічюс звернув увагу на останні події, які відбувалися на Донбасі. За його словами, ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії.