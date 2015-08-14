Литва є відданим союзником України у відновленні її суверенітету – Лінкявічюс

Про це сказав міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс під час переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Одесі, повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

Литва також продовжить надавати експертну допомогу з метою проведення системних реформ в Україні, зазначив він.

Читайте такожГлава МЗС Литви: санкцій недостатньо, необхідно політично ізолювати Росію

Клімкін поінформував Лінкявічюса про ситуацію на сході України та кроки України з виконання Мінських домовленостей, а також про хід реформ, зокрема в частині запровадження антикорупційного пакету, конституційних змін та децентралізації влади.

Міністри також обговорили перспективи взаємодії двох держав у рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадження безвізового режиму для українських громадян.

Лінкявічюс підтвердив намір Литви сприяти у реалізації Україною політики європейської інтеграції.

Читайте такожНа Донбасі загалом перебуває 42-43 тисячі бойовиків та солдатів РФ - Міноборони

Як повідомляв УНІАН раніше, Лінас Лінкявічюс звернув увагу на останні події, які відбувалися на Донбасі. За його словами, ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії.