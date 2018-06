МЗС Литви: Ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії

Ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у своєму мікроблозі у Twitter.

"Безпосередня ескалація проросійських сепаратистів в Україні: танкове вторгнення, спалені машини ОБСЄ. Чіткий сигнал для всіх противників санкцій", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у Донецьку біля офісу СММ ОБСЄ згоріли чотири автомобілі, що належать організації. Українське МЗС розцінює це як спробу підконтрольних Росії бойовиків змусити місію припинити фіксацію порушень ними мінських домовленостей.

Imminent escalation by pro- #Russian 'separatists' in #Ukraine:tank assault,burned OSCE vehicles.Clear signals to all opponents of sanctions