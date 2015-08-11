МЗС Литви: Ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії

Ескалація на Донбасі є чітким сигналом для противників санкцій проти Росії.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у своєму мікроблозі у Twitter.

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"Безпосередня ескалація проросійських сепаратистів в Україні: танкове вторгнення, спалені машини ОБСЄ. Чіткий сигнал для всіх противників санкцій", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у Донецьку біля офісу СММ ОБСЄ згоріли чотири автомобілі, що належать організації. Українське МЗС розцінює це як спробу підконтрольних Росії бойовиків змусити місію припинити фіксацію порушень ними мінських домовленостей.