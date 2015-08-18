Клімкін вимагає від українських дипломатів вдосконалити свій рівень англійської мови

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вимагає від українських дипломатів вдосконалити знання англійської мови.

Про це йдеться в листі міністра на адресу співробітників МЗС, який він розмістив на своїй сторінці в Twitter.

"Володіння англійською мовою є обов'язковим для дипломатів (оперативний рівень) та адміністративно-технічного персоналу (функціональний рівень)", - написав він.

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Міністр підкреслив, що знання інших іноземних мов є додатковою перевагою при просуванні по службі. Також Клімкін заявив, що працівникам, які не відповідають даній вимозі, буде надана можливість підвищити рівень навичок володіння англійською.

"Рівень мовної підготовки буде одним з ключових критеріїв наступної атестації працівників. Закликаю всіх почати вдосконалювати знання іноземних мов, а не розраховувати на персональні виключення або тимчасовість застосування цих вимог", - заявив дипломат.