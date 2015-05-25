У Лівії невідомі пограбували українських дипломатів

Про це заявила керівник прес-служби МЗС України Альона Ващенко, повідомляє Радіо Свобода.

«22 травня неподалік від Тріполі було здійснено збройний напад на співробітників Посольства України в Лівії. В результаті нападу постраждали, зокрема посол, консул і ще один співробітник диппредставництва», − сказала Ващенко.

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За її словами, нападники відібрали в дипломатів автомобіль, гроші, документи і предмети особистого користування.

Ващенко зазначила, що зараз дипломати перебувають у Тріполі в безпеці та відновлюють документи.

«Автомобіль вдалося повернути, представники Тріполі займаються його відновленням і відновленням документів, щоб наші дипломати могли повернутися в Туніс», − сказала вона.

У МЗС пояснили, що українські дипломати поверталися із Тріполі в Туніс (там зараз знаходиться українське посольство, евакуйоване з Лівії у зв'язку з бойовими діями).

Дипломати прибули до Лівії 18 травня з метою надання консульської допомоги затриманим українцям: групі із чотирьох чоловік, що перебувають на колишній авіабазі з серпня 2011 року, а також двом членам екіпажу «Сан ойл-1», які були затримані у січні 2015 року. Крім того, працівники МЗС надавали консульську допомогу українським лікарям у Лівії.

У зв'язку з інцидентом в МЗС України був викликаний посол Лівії, якому вручено ноту з вимогою негайно розслідувати події та притягнути до відповідальності винних.