У МЗС України прокоментували можливість участі Польщі у переговорах щодо Донбасу

Про це в ефірі "5 каналу" заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що нормандський формат переговорів можна змінити тільки тоді, коли всі сторони домовляться про це.

При цьому Кулеба заявив, що зараз Україну "задовольнять будь-які інструменти, які дозволять досягти необхідного результату".

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Крім того, дипломат наголосив на необхідності прораховувати наслідки зміни формату.

"Якщо ми розширюємо переговорний формат, наприклад, за рахунок Польщі, то чи діють Мінські домовленості, під якими підписалися тільки чотири лідери?", - запитав посол.

Також він додав, що "на всіх цих речах, безумовно, буде грати Росія, тому не слід сприймати зміну формату як панацею від усіх хвороб".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Петру Порошенку новий формат мирних переговорів щодо ситуації в Донбасі: за участю найсильніших європейських держав, а також країн-сусідів України, в тому числі й Польщі.