Порошенку запропонували новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю Польщі - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Петру Порошенку новий формат мирних переговорів щодо ситуації на Донбасі: за участю найсильніших європейських держав, а також країн-сусідів України, зокрема й Польщі.

«Польський президент наголосив, що під час телефонної розмови з Петром Порошенком він запропонував, аби в мирних переговорах брали участь найсильніші держави Європи, а також сусіди України, в тому числі Польща», - пише сайт «Польського радіо» з посиланням на інтерв'ю Дуди.

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При цьому президент Польщі зазначив, що він має намір детально обговорити дане питання на майбутній зустрічі глав держав України й Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня, Дуда офіційно став президентом Польщі, склавши присягу глави держави. Пізніше відбулася телефонна розмова Дуди з Порошенком, під час якої сторони домовилися про візит до України спеціального посланника президента Польщі з метою узгодження дорожньої карти політичного діалогу і підготовки майбутнього українсько-польського саміту.