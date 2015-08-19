Місцеві вибори на частині Донбасу вирішили провести окремо від усієї України – 29 листопада

Про це йдеться в розпорядженні голови «Про створення Краматорської міської об'єднаної територіальної громади», оприлюдненому на офіційному сайті Донецької ОВГА.

«Призначити перші місцеві вибори депутатів Краматорської міської ради та Краматорського міського голови об'єднаної територіальної громади на 29 листопада 2015 року», - йдеться в розпорядженні Жебрівського.

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Він також підписав розпорядження про створення ще п'яти територіальних громад, в яких можна буде провести місцеві вибори. Це Краснолиманська, Октябрська, Очеретинська, Андріївська та Черкаська громади.

Згідно з розпорядженням, у всіх об'єднаних територіальних громадах перші місцеві вибори депутатів, депутатів сільрад, а також міських, сільських і селищних голів призначено на 29 листопада цього року.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2015 року.

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Постановою передбачено, що не будуть проводитися вибори в окупованому Криму.

Також місцеві вибори не призначаються в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, в яких у відповідності з постановою ВР від 17 березня 2015 року запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування та які визнані тимчасово окупованими територіями.

Вибори на тих територіях, де вони не будуть проведені 25 жовтня 2015, будуть призначені парламентом на іншу дату за умови припинення тимчасової окупації та припинення агресії РФ проти України, а також відновлення повного контролю України над територіями, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, виведення російської зброї.

Довідка УНІАН. Краматорська міська об'єднана територіальна громада створена в результаті об'єднання територіальних громад Краматорського міського (Краматорськ, с. Ашурково, с. Семенівка), Беленьківської (смт Біленьке, с. Василівська Пустка), Красноторської (смт Красноторка, смт Малотаранівка, смт Комишуваха, с. Привілля), Шабельківської (смт Шабельківка, смт Олександрівка, смт Софіївка, смт Ясна Поляна), Ясногірської (с. Ясногірка) селищних рад, Дмитрівської (с. Дмитрівка) сільської ради Слов'янського району, з адміністративним центром у Краматорську.