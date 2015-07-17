Рада погодилась провести місцеві вибори на контрольованих Україною районах Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 237 із 325 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракція "Опозиційний блок" та група "Відродження", а з фракції "Радикальної партії" "за" проголосував лише один народний депутат.

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Постановою, відповідно до пункту 30 статті 85 Конституції України, Верховна Рада України призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2015 року.

Постановою передбачено, що не проводитимуться вибори на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Також постановою передбачено, що місцеві вибори не призначаються в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької і Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 року, де визначено перелік населених пунктів, з особливим порядком місцевого самоврядування, які визнані тимчасово окупованими територіями.

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Крім того, постановою передбачено, що в разі неможливості організувати та підготувати проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей у зв'язку із здійсненням агресії Російської Федерації проти України, неможливості дотримання стандартів проведення виборів, уникнення терористичної загрози, Центральна виборча комісія приймає рішення про неможливість проведення виборів в окремих радах.

В постанові зазначено, що таке рішення невідкладно подається ЦВК до Верховної Ради України. Вибори на тих територіях, де вони не будуть проведені 25 жовтня 2015 року, будуть призначені парламентом на іншу дату за умови припинення тимчасової окупації та припинення агресії РФ проти України, а також відновлення повного контролю України над територіями, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, виведення російської зброї.