Клімкін: Україна анулювала диппаспорта Азарова та 88 екс-чиновників ще у 2014 році
Міністр сказав, що інформація про скасування дії цих паспортів була передана одразу до Державної прикордонної служби України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що дипломатичні паспорти 89 колишнім українським посадовцям і депутатам скасували ще у 2014 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.
"Насправді, це все було зроблено в 2014 році, але враховуючи запитання журналістів до нас, чи були чинними ці дипломатичні паспорти, ми просто вирішили піти на, певною мірою, безпрецедентний крок і оприлюднити на сайті МЗС прізвища всіх людей, щодо яких дипломатичні паспорти були скасовані в 2014 році", - пояснив Клімкін.
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Водночас міністр сказав, що інформація про скасування дії цих паспортів була передана одразу до Державної прикордонної служби України. "Тому скористатися цими паспортами вони, звичайно, не могли", - сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, на сайті МЗС з'явилося повідомлення, що міністерство анулювало дипломатичні паспорти колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову, екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, екс-віце-прем’єр-міністру Борису Колесникову та ще 86 колишнім посадовцям та народним депутатам.