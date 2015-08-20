Клімкін: Україна анулювала диппаспорта Азарова та 88 екс-чиновників ще у 2014 році

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що дипломатичні паспорти 89 колишнім українським посадовцям і депутатам скасували ще у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

"Насправді, це все було зроблено в 2014 році, але враховуючи запитання журналістів до нас, чи були чинними ці дипломатичні паспорти, ми просто вирішили піти на, певною мірою, безпрецедентний крок і оприлюднити на сайті МЗС прізвища всіх людей, щодо яких дипломатичні паспорти були скасовані в 2014 році", - пояснив Клімкін.

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Водночас міністр сказав, що інформація про скасування дії цих паспортів була передана одразу до Державної прикордонної служби України. "Тому скористатися цими паспортами вони, звичайно, не могли", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, на сайті МЗС з'явилося повідомлення, що міністерство анулювало дипломатичні паспорти колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову, екс-голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову, екс-віце-прем’єр-міністру Борису Колесникову та ще 86 колишнім посадовцям та народним депутатам.