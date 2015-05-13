Порошенко різко скоротив список власників дипломатичних паспортів

Згідно з указом, опублікованим на офіційному сайті Президента України, Порошенко затвердив Положення про дипломатичний паспорт України та Положення про службовий паспорт України, а також скасував дію більше 10 указів, які регламентують питання видачі дипломатичного та службового паспортів.

Крім того, згідно з документом, список одержувачів дипломатичних паспортів різко обмежується.

Зокрема, його отримують на термін перебування на посаді Президент, спікер Ради, прем'єр, голова МЗС. Раніше до цього списку входили також віце-спікери і постпреди України при міжнародних організаціях.

Крім того, не враховуючи дипломатів, отримати диппаспорт на час службового відрядження можуть нардепи, члени Кабміну, голови Конституційного та Верховного судів, секретар РНБО, голова Адміністрації президента, а також голови та члени делегацій України на міжнародні переговори.

Читайте такожПорошенко закликає відкрити українське представництво Facebook

Раніше на нього могла претендувати також ціла низка інших чиновників, у тому числі Генпрокурор, голова СБУ, голова НБУ, голова ЦВК, губернатори і голови облрад, голови вищих спеціалізованих судів тощо.

Тепер не всі вони мають право навіть на службові паспорти. Наприклад, це стосується голів ОДА і голів обласних рад.