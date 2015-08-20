Порошенко: Сильне місцеве самоврядування відрізняє нас від Росії і наближає до Європи

Напередодні Дня незалежності президент України Петро Порошенко зустрівся з відомими громадськими діячами, які брали участь у створенні, утвердженні та розвитку незалежної Української держави, у написанні та прийнятті Української Конституції, утвердженні демократичних засад в Україні. Відбулася відверта розмова про актуальні питання розвитку держави, зокрема, про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Як зазначається в повідомленні, президент наголосив на важливості «чесної і відкритої розмови стосовно децентралізації, як однієї з найважливіших реформ, яку чекає Україна вже багато років» та звернувся до присутніх із закликом стати провідниками реформаторських ідей децентралізації, бути активними у захисті єдності країни та її подальшого демократичного поступу.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку авторитетів країни у процесі прийняття Верховною Радою змін до Конституції щодо децентралізації.

«Створення місцевого самоврядування – це один з елементів побудови західної цивілізації. Наявність сильного місцевого самоврядування, – згадаймо про магдебурзьке право, – була і буде однією з наших цивілізаційних відмінностей, які відрізняють нас від Росії і наближають до Європи», – сказав глава держави.

Він додав, що зміни до Конституції передбачають дієві запобіжники, які гарантують територіальну цілісність України та її унітарність, а децентралізація не стосується таких питань, як оборона, зовнішня політика, безпека, забезпечення прав та свобод громадян.

Колишній Посол України в США Юрій Щербак сказав про необхідність покращення комунікації влади із суспільством. Він наголосив на необхідності розвінчання «міфологем Путіна» про те, що українці та росіяни – єдиний народ, а також про те, що Україна нібито знаходиться під зовнішнім управлінням. Президент на це відповів: « Є єдиний Український народ, який прямує у Європу, і є російський народ, який перебуває у глибокій кризі».

Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук зазначив, що зміни до Конституції жодним чином не мають нести загрозу для країни. Під час дискусії Блаженніший Любомир (Гузар) закликав усіх «позбутися «радянського» у мисленні, чітко усвідомити, де знаходиться України і зробити усе можливе, щоб Конституція діяла якомога більш тривалий час», що, на його думку, сприятиме стабільності у суспільстві.

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Серед присутніх були такі відомі громадські та політичні діячі, як народний депутат багатьох скликань Іван Заєць, український вчений-філософ, виконавчий директор Фонду Відродження Євген Бистрицький, громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко, академік Національної академії наук України, Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін, Голова Конституційного Суду України (1996-1999 рр.), член Конституційної Комісії Іван Тимченко, Суддя Конституційного Суду України (1996-2003 рр.), член Конституційної Комісії Микола Козюбра, Віце-президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2002-2007 рр.) Володимир Панченко.

У зустрічі також взяв участь Голова Верховної Ради та Конституційної Комісії Володимир Гройсман, підкреслюється в повідомленні.