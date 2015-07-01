Порошенко: Децентралізація не означає послаблення центральної влади у питаннях оборони та зовнішньої політики
17:16, 01 липня 2015Політика
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Президент наголосив, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у ключових для держави питаннях.
Порошенко підкреслив, що децентралізація не означає послаблення центральної влади / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко наголошує, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.
"Вкотре наголошую, що денцентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод", - сказав президент.
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