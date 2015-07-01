Порошенко: Децентралізація не означає послаблення центральної влади у питаннях оборони та зовнішньої політики

Президент України Петро Порошенко наголошує, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.

"Вкотре наголошую, що денцентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод", - сказав президент.