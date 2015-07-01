Порошенко: Децентралізація не означає послаблення центральної влади у питаннях оборони та зовнішньої політики

17:16, 01 липня 2015
Політика
470 0
оновлено

Президент наголосив, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у ключових для держави питаннях.

Порошенко / Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко наголошує, що децентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод.

Читайте такожПроект змін до Конституції не передбачає особливого статусу Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації проекту змін до Конституції України в частині децентралізації.

"Вкотре наголошую, що денцентралізація не означає послаблення центральної влади у таких питаннях як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод", - сказав президент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter