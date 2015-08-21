Більше, ніж символ: Порошенко опублікував патріотичне відео до Дня прапора
12:06, 21 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко презентував 30-секундний ролик до Дня прапора, який відзначається 23 серпня.
23 серпня в Україні відзначається День прапора / flickr.com/photos/lancerenok
Відповідний відеозапис Порошенко виклав на своїй сторінці в Facebook.
У ролику показано, яке значення має національний прапор для медика, що став волонтером і почав допомагати пораненим бійцям АТО.
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"Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!" - написав глава держави.
Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!#НашіКольориPosted by Петро Порошенко on 21 серпня 2015 р.
Нагадаємо, на будівлі Адміністрації президента в середу, 19 серпня, вивісили величезний прапор України напередодні Дня Незалежності.
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