Більше, ніж символ: Порошенко опублікував патріотичне відео до Дня прапора

Президент України Петро Порошенко презентував 30-секундний ролик до Дня прапора, який відзначається 23 серпня.

Відповідний відеозапис Порошенко виклав на своїй сторінці в Facebook. У ролику показано, яке значення має національний прапор для медика, що став волонтером і почав допомагати пораненим бійцям АТО. Читайте такожПорошенко: Сильне місцеве самоврядування відрізняє нас від Росії і наближає до Європи "Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!" - написав глава держави. Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!#НашіКольори Posted by Петро Порошенко on 21 серпня 2015 р. Нагадаємо, на будівлі Адміністрації президента в середу, 19 серпня, вивісили величезний прапор України напередодні Дня Незалежності.

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